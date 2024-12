Emergenza abitativa. Raccolta fondi

TERNI Domenica prossima raccolta nelle parrocchie duramente le messe, con i fondi che saranno destinati a fronteggiare l’emergenza abitativa di tante fafamiglie del territorio. "Domenica 15 dicembre si terrà la raccolta di Avvento della Caritas diocesana destinata a creare un fondo per affrontare l’Emergenza abitativa che purtroppo caratterizza i nostri territori, in accordo con tutti i direttori Caritas diocesani dell’Umbria e con il vescovo Francesco Antonio, delegato Ceu per la Carità", fa sapere la Diocesi ternana. "Si è scelta questa iniziativa come segno di carità in occasione dell’imminente Giubileo – continua la stessa Diocesi di Terni, Narni e Amelia –. Il contributo avverrà tramite le questue raccolte nelle messe domenicali e le offerte di chiunque vorrà contribuire a questa iniziativa in soccorso alle famiglie più bisognose. Per il versamento, l’IBAN è il seguente: IT70Q0503414400000000002961". "L’Avvento è il periodo dell’anno liturgico più propizio per riflettere sull’accoglienza dell’amore di Dio. Un tempo forte di attesa, di un compimento di ciò che è già presente per i cristiani, l’amore misericordioso del Padre" sottolinea la Diocesi.