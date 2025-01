Ecco il Piatto di Sant’Antonio. Taglio del nastro per “Bonum“. E gli angelani sono in festa

Con l’apertura di “Bonum - Storie e tradizioni del piatto di Sant’Antonio Abate“, la comunità angelana è entrata nella settimana tanto attesa legata al culto del patrono degli animali; domenica il momento culminante con la processione, la benedizione degli animali e la consumazione del piatto nei ristoranti del territorio. Bonum è il nuovo percorso espositivo permanente del Piatto allestito nel Palazzo del Capitano del Perdono per quello che è un intreccio fra la storia dell’antico edificio e la tradizione della festa del piatto, tra fede, riconoscenza e cultura attraverso contenuti multimediali interattivi e oggetti storici.

Al taglio del nastro sono intervenuti Stefania Proietti, presidente della Regione, Valter Stoppini, vicesindaco di Assisi, Giovanni Granato, presidente Associazione Priori, Rita Nardone, coordinatrice delle Priore Serventi 2025, Roberta Rosati, presidente “Fare“ cooperativa sociale. "Sono soddisfatta di avere potuto donare nel corso della mia sindacatura questo museo alla comunità angelana, e non solo – ha sottolineato Proietti –. L’inaugurazione ha coinciso con la prioranza servente 2025 tutta al femminile, ne siamo orgogliosi". "Non possiamo che essere soddisfatti – ribadisce Granato –. Il Piatto cresce anche con i patti di amicizia con tutti i centri legati al culto di Sant’Antonio Abate. Santa Maria ne vuole essere il baricentro". "È un po’ un museo del cuore – aggiunge Rosati – grazie a tutti i priori che negli anni hanno collezionato ricordi e azioni concrete di cura per questa festa".

Intanto, sino al 17 gennaio è aperta la tavernetta al Palazzo del Capitano del Perdono (dalle 17.30 alle 19.30), e la taverna delle priore presso il ristorante Villa Elda (ore 20) dove oggi è in programma la cena delle associazioni del territorio.

Maurizio Baglioni