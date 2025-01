Ecco i soldi per il Giubileo. Il Governo investe 80 milioni su aeroporto e ferrovie

Il Governo stanzia 80 milioni per l’Umbria, la gran parte dei quali destinati a rafforzare infrastrutture e servizi per l’ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi (1226-2026). L’Esecutivo presieduto da Giorgia Meloni, infatti, ha proposto lo stanziamento e il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), ha deliberato un’assegnazione di risorse "Fsc 21-27" pari a 80,5 milioni a favore dei territori umbri.

Le risorse sono destinate al finanziamento di interventi particolarmente strategici per la riqualificazione dei luoghi di culto e il potenziamento delle infrastrutture di trasporto all’interno della regione Umbria. In particolare – riporta una nota della presidenza del Consiglio dei ministri – è stato finanziato il completamento della della Ferrovia Centrale Umbra; l’allestimento del percorso ciclo-pedonale della Via di Francesco; l’abbattimento delle barriere architettoniche presso le scale mobili Porta Nuova di Assisi; la riqualificazione finalizzata alla fruizione del Sacro Convento di Assisi e dell’orto di San Francesco; la progettazione della Nuova stazione dell’Alta velocità ferroviaria di Medioetruria; il potenziamento e ammodernamento dell’Aeroporto internazionale dell’Umbria San Francesco di Assisi.

Con quest’assegnazione, quindi – continua Palazzo Chigi – il Governo ha inteso contribuire alle celebrazioni in onore del Patrono d’Italia che si terranno nel 2026, in particolare favorendo l’afflusso dei numerosi pellegrini previsti. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso grande soddisfazione in merito: Si tratta di interventi strategici per i territori perché lo sviluppo economico, la crescita, la competitività del tessuto produttivo si rafforzano coniugando investimenti e coesione territoriale finanziando interventi strategici".

E sempre ieri a si è tenuto a Palazzo Chigi, presieduto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, un tavolo di coordinamento con la Regione Umbria in relazione al Giubileo della Chiesa cattolica 2025. Mantovano ha evidenziato come "l’interlocuzione sia finalizzata a collegare concretamente il Giubileo con le ricorrenze e gli eventi che interessano l’Umbria, in particolare gli ottocentenari del Cantico delle Creature nel 2025 e della morte di San Francesco d’Assisi del 2026, nonché la beatificazione di Carlo Acutiis, le cui spoglie riposano ad Assisi e che sarà canonizzato il prossimo 27 aprile". La presidente della regione, Stefania Proietti, ha evidenziato "l’importanza di questa occasione di collaborazione, considerato anche il crescente interesse riscontrato per il territorio umbro in termini di presenze".