Ecco i Cronisti in classe. Il giorno del podio: l’oro va alla ’Pontano’: "Ma avete vinto tutti"

PERUGIA– Il giorno del podio è sempre una festa. Se poi la cerimonia di premiazione avviene in un luogo dell’intrattenimento e della spensieratezza, la festa è doppia. Ad aprire le porte al Campionato di giornalismo per la tappa finale, quella più emozionante e gratificante dopo l’impegno da parte delle scuole durato quattro mesi, quest’anno è stato il Centro Gherlinda di Corciano che ha ospitato l’iniziativa de La Nazione, mettendo a disposizione una logistica impeccabile e una tecnologia che ci ha fatto sentire ancora più “connessi“ con i nostri cronisti in classe.

Ventotto gli istituti in gara da tutta la regione, tra medie ed elementari. Hanno presentato inchieste, disegni, grafici, pagine confezionate con professionalità che hanno messo a dura prova anche gli addetti ai lavori. Per noi comunque hanno vinto tutti.Dunque la classifica: l’oro del Campionato quest’anno va alla Pontano di Vallo di Nera, argento per la Leone XIII (Perugia), bronzo pari merito per l’elementare Rodari (Cospaia) e il Comprensivo Perugia 13 (Ripa). Abbiamo allargato il podio perché sono stati troppo bravi anche i quarti e quinti classificati: comprensivo di Pontevalleceppi e Alighieri–Pascoli (Città di Castello). E poi, “Premio green“ all’elementare Ciari (San Sisto), “Premio vignetta“ alla Birago (Passignano), “Superclic“ (Comprensivo 13). L’Inner consegna tre buoni per l’acquisto di materiale didattico alla Valenti (Trevi), alla da Vinci (Perugia) e al Comprensivo Io Giano: hanno trattato i temi del sociale e dell’impegno.

Il responsabile della Nazione Umbria, Pier Paolo Ciuffi, ha lodato l’ottimo lavoro di tutte le scuole: "I vostri articoli sono stati pubblicati su un quotidiano che proprio nel 2024 festeggia 165 anni di vita. Fu fondato per essere un occhio attento sulla realtà: ecco, questo spirito continua anche oggi, e lo abbiamo ritrovato, con piacere, nei vostri pezzi. Avete vinto tutti".