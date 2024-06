Ecco “DigitalFalls“. La Cascata si fa museo

Si chiama “DigitalFalls“ e rappresenta una strategia di valorizzazione dei beni culturali e naturali della Cascata delle Marmore mediante la digitalizzazione del patrimonio da scoprire attraverso una nuova segnaletica, itinerari tematici, e una webapp. La Cascata, opera dell’uomo e parte di un grande sistema di opere idrauliche che coinvolgono l’intero bacino del Nera-Velino, con una storia affascinante di più di 2000 anni, deve essere letta non solo come bene naturale o paesaggistico ma anche come bene culturale: per rendere leggibili e comprensibili questi valori è stata utilizzata una tecnologia mobile che punta al coinvolgimento del visitatore. Il progetto concepisce l’area geografica della Cascata delle Marmore come un vero proprio museo all’aperto e diffuso, e nello stesso tempo come un museo virtuale accessibile e visitabile dai siti internet. “DigitalFalls“ è un progetto della Pro Loco di Marmore, in collaborazione con Miro Virili, Dreamfactory, Museo Hydra, Montemeru, finanziato dalla Fondazione Carit. Punto d’incontro alle 17,30 ingresso davanti all’info point Zona Tourist del Belvedere Superiore. Ci sarà un accompagnatore che spiegherà i reperti del Sentiero 5 fino ad arrivare all’anfiteatro sul Belvedere dove avverrà una breve presentazione del progetto. Al termine aperitivo. Al momento hanno confermato la presenza, oltre a coloro che hanno collaborato al progetto, anche la presidente della Provincia di Terni, l’assessore al turismo Bordoni, l’assessore al Welfare Altamura, Federico Nannurelli, archeologo Carlo Virili.