E Tony Esposito alla Villa di Bettona

Due grandi concerti per il Festival Internazionale “Green Music“ diretto da Maurizio Mastrini. Stasera alle 21 alla Villa del Boccaglione di Bettona c’è il concerto “Flamenco de Ida y vuelta” con Tony Esposito alle percussioni che proporrà i suoi successi in chiave partenopea e flamenca-gitana, con la chitarra flamenca di Juan Lorenzo. Domani alle 18.30 c’è Fabio Concato alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago. Cantautore italiano di grande sensibilità, noto per le sue melodie raffinate e i testi poetici, eseguirà le sue più belle canzoni, da “Domenica bestiale”

a “Guido piano”, con strie di vita quotidiana e sentimenti autentici.