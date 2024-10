Droga, sequestro record sull’A1. Nel tir 270 chili di hashish: arrestato

Sequestro record di droga in autostrada. Ancora una volta protagonisti dell’operazione sono stati gli agenti della polizia stradale che hanno sequestro ben 270 chili di hashish nascosti su un autocarro adibito al trasporto di ortaggi ed eseguito un arresto. Secondo gli investigatori la droga a breve sarebbe stata immessa sulle piazze di spaccio nel nord Italia e avrebbe fruttato circa un milione e 300mila euro. Gli agenti hanno controllato il mezzo pesante insospettiti dall’atteggiamento del conducente "visibilmente agitato". Hanno così individuato negli scomparti laterali del rimorchio, nascosti, vari trolley e buste utilizzate per la spesa contenenti l’hashish. La polizia Stradale di Orvieto e in particolare il personale della squadra di polizia giudiziaria della sottosezione sta eseguendo ulteriori indagini. Anche stavolta il fiuto e l’intuito degli uomini guidati dall’ispettore Massimiliano Bolli hanno permesso di mettere a segno una brillante operazione, infliggendo un colpo pesante e un serio danno economico all’associazione che tirava le fila di questo cospicuo traffico di sostanza stupefacente e i cui contorni sono, appunto, oggetto di una indagini che ha appena preso le mosse. All’indomani della implementazione dei controlli definita nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto ieri, intanto, il prefetto di Terni, Antonietta Orlando, ha commentato l’attività portata a termine dagli agenti della Sottosezione della stradale di Orvieto Con grande soddisfazione, il prefetto ha espresso al comandante della Sottosezione, Massimiliano Bolli, e agli uomini e alle donne della Polizia di Stato il più vivo compiacimento ed apprezzamento per la professionalità, la tenacia e la totale dedizione mostrate, ancora una volta, a tutela della nostra comunità e a garanzia della legalità.