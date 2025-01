Discarica abusiva vicino ai contenitori

SPOLETO La Vus rimuova i contenitori per i rifiuti indifferenziati nella frazione di Colle Attivoli. È l’ennesimo appello dei residenti della zona che si trova tra il convento dei Cappucci e la frazione di Torricella e che ancora una volta, durante le festività, sono costretti a segnalare l’abbandono di rifiuti di vario genere e la creazione di una vera e proprio discarica abusiva in prossimità dei raccoglitori dell’indifferenziata. "Certamente – scrivono i residenti - c’è tanta inciviltà e ignoranza da parte di chi abbandona i rifiuti fuori dai cassoni. Forse però c’è anche una eccessiva indifferenza da parte di chi continua a mantenere questa forma antiecologica ed obsoleta di raccolta rifiuti in un luogo inadatto". I residenti della zona da anni chiedono alla Vus di rimuovere i cassonetti dell’indifferenziata a favore dell’esclusiva raccolta differenziata porta a porta. "Abbiamo in passato più volte segnalato questa situazione vergognosa anche alla Forestale – continuano i residenti -, siamo punto e a capo. Un’ amministrazione che non contrasta il degrado del territorio con atti concreti, come l’eliminazione di una discarica, come pensa di valorizzare il proprio territorio? Che esempio di civiltà dà ai propri cittadini?"