Diocesi, è tempo di cambiamenti. Nominato anche il nuovo esorcista

Sono giorni di grandi novità per la Diocesi di Spoleto-Norcia, l’Arcivescovo Renato Boccardo tra l’altro nomina anche un nuovo esorcista. Si tratta di don Kamil Ragan che affiancherà monsignor Luigi Piccioli già esorcista diocesano. Non finisce qui, però, perché da domenica c’è anche un nuovo vice direttore della Caritas diocesana, don Aleksei Kononov. L’arcivescovo ha costituito anche la cappellania dell’Ospedale di San Matteo degli Infermi, dell’Hospice “La torre sul colle“ e delle Case di Cura e di Riposo di Spoleto e di Trevi, e ne ha chiamato a far parte Luigia Ciucarilli, coordinatrice, monsignor Dino Pallucchi, padre Gregorio Cibwabwa Lwaba Mambezi e Piera Martore. Nuova Cappellania anche alla Casa di reclusione di Spoleto, composta da padre Marco Antonio Urasm, Elisabetta Giovannetti e Antonio Cuozzo. Boccardo ha affidato ai sacerdoti della Pievania di San Bernardino la cura pastorale della comunità di Santa Maria di Ferentillo, ha assegnato don Aleksei Kononov al presbiterio della Pievania di San Ponziano e don Nolberto Cárdenas Rosas al presbiterio della Pievania di San Felice. Don Dieudonné Mutombw Tshibang si occuperà della cura pastorale della comunità dell’Abbazia di Sant’Eutizio in Preci. L’arcivescovo inoltre ha accolto la richiesta di don Simone Maggi e di don Davide Tonon di esercitare, per un tempo determinato, il ministero pastorale rispettivamente nelle diocesi di Rieti e di Verona. A causa del particolare ministero loro assegnato, sentito il Consiglio episcopale, con apposito Decreto ha separato la parrocchia dell’Abbazia di Sant’Eutizio in Preci dalla Pievania dei Santi Benedetto ed Eutizio (che sarà d’ora in poi denominata Pievania dei Santi Benedetto e Scolastica) e il Santuario di Santa Rita in Roccaporena di Cascia con l’annessa parrocchia di San Montano dalla Pievania di Santa Rita, rendendoli autonomi.

Accolte inoltre le dimissioni del parroco di Santa Maria Assunta in Strettura di Spoleto (che comprende le ex-parrocchie di San Michele Arcangelo in Montebibico di Spoleto, di San Martino in Valle San Martino di Spoleto e di San Giovenale in Cecalocco di Terni) nella Pievania di San Ponziano, presentate a suo tempo per raggiunti limiti di età da monsignor Eugenio Bartoli. Dimissioni presentate da don Simone Maggi da Pievano di San Bernardino e dalla cura pastorale della comunità di Santa Maria di Ferentillo. Il nuovo Pievano di San Bernardino è don Giuseppe Kuruvila Thekkummattom. Don Aleksei Kononov è stato affidato al presbiterio della Pievania di San Ponziano.