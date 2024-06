Demolizioni alla ’Dante’. Traslocano 3mila elettori

CITTÀ DI CASTELLO – La scuola ’Dante’ è in via di demolizione pertanto tutti gli elettori che solitamente votavano in quella sede dovranno recarsi alla Pascoli. A Città di Castello oggi e domani i 3mila 417 elettori del seggio della scuola Alighieri voteranno per le elezioni del Parlamento Europeo nel plesso della Pascoli. Si tratta di tutti gli iscritti nelle sei sezioni elettorali dell’istituto. E’ il trasferimento più ingente che si ricordi all’interno del territorio tifernate in occasione di una consultazione elettorale. Una necessità dovuta ai lavori ormai prossimi per la demolizione e la ricostruzione della scuola Dante Alighieri, il cantiere dell’edilizia scolastica più grande in Umbria finanziato dal Pnrr, nel quale saranno investiti complessivamente 12 milioni di euro. La scelta di trasferire completamente il corpo elettorale di tutte le sezioni del seggio è stata presa dall’amministrazione comunale, attraverso l’Ufficio Elettorale guidato dalla responsabile Daniela Salacchi insieme alla Prefettura e alla Questura di Perugia. L’obiettivo è di minimizzare i disagi degli elettori. Traslocano anche i cittadini che votavano nelle sezioni 9 – 10 - 14 della scuola dell’infanzia Montedoro che andranno nella vicina scuola primaria Montedoro; quelli delle sezioni 36 – 50 – 52 – 53 della scuola elementare di Trestina migrano verso la media di Trestina, che sarà a disposizione anche per gli aventi diritto al voto della sezione 39 di Badia Petroia e della 44 dell’ex scuola materna, sede della pro loco di Lugnano. Gli elettori delle sezioni 20 – 21 della scuola di Riosecco potranno esercitare il proprio diritto di voto a Userna. In tutto gli elettori tifernati chiamati alle urne per le elezioni europee sono quasi 31 mila. Nei 56 seggi del territorio (54 ordinari e 2 speciali, il 47 bis all’ospedale e il 41 bis all’Asp Muzi Betti) si vota oggi dalle ore 15 alle 23 e domani dalle ore 7 alle 23.