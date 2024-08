De Gregori a Perugia. Attesa per i Kokoroko

Con una doppia serata al Barton Park, arrivano a Perugia i “Kokoroko“ mercoledì 28 agosto, uno dei gruppi più innovativi e acclamati della scena musicale contemporanea, e il principe della canzone d’autore Francesco De Gregori, che si esibirà giovedì 29, in un concerto sold out. Ancora due super eventi per la stagione “Moon in June” e il cartellone di “Sergino Memories”, progetto del Comitato “Per Sergio Piazzoli” a dieci anni dalla scomparsa dello storico promoter perugino con lo scopo di non far disperdere il patrimonio culturale e musicale a lui legato.

Si parte mercoledì alle 21 con i Kokoroko. Nati dal fermento musicale della scena londinese, sono un collettivo di otto elementi guidati dalla trombettista Sheila Maurice-Grey con radici afro-caraibiche si intrecciano con la passione per il jazz, dando vita a un sound unico ed esplosivo. Sono senza dubbio una delle band più carismatiche della scena nu-jazz britannica e ispirandosi a maestri dell’afrobeat come Fela Kuti e Tony Allen si inseriscono nella lunga tradizione della scena africana a Londra. Sono artefici di un particolare sound che dal funk arriva al jazz, passando per le musiche tradizionali dell’Africa occidentale e i ritmi giamaicani, per poi tornare a suoni urbani londinesi. Quella in programma a Perugia sarà pertanto una serata di pura magia musicale, con prevendite su www.boxol.it.

E l’attesa è già alle stelle per Francesco De Gregori che sarà al Barton la sera dopo. A distanza di oltre 2 anni dall’ultimo tour solista, De Gregori è tornato questa estate in concerto con la sua band per più di 20 date: sul palco proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band. Un appuntamento per lui irrinunciabile, in ricordo anche del forte legame personale e artistico con Piazzoli. Aprirà il concerto Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993.