Corsa all’Anello, donna al vertice. Patrizia Nannini nuova presidente

Patrizia Nannini è la nuova presidente dell’associazione Corsa all’Anello di Narni. Per la prima volta nella storia il ruolo di vertice dell’ente associativo viene ricoperto da una donna. L’elezione è avvenuta nella sala Bravi dell’Istituto Beata Lucia. Nannini subentra al presidente uscente Federico Montesi, che è stato alla guida dell’associazione per due mandati consecutivi. La nuova presidente, a nomina avvenuta, ha preso la parola per esprimere, prima di tutto, gratitudine "alla squadra uscente che ha lasciato una situazione splendida e, soprattutto, a tutte le persone che mi hanno dimostrato fiducia". Una fiducia che Nannini non vuole deludere e che sarà uno stimolo in più nei prossimi anni di lavoro, tutti da condividere insieme allo staff che sceglierà per affiancarla, sottolinea la Corsa all’Anello.

"Parte l’avventura ed è già tempo di organizzare il lavoro – continua l’associazione – che la presidente conosce già bene da vicino avendo fatto parte del direttivo per quattro anni prima del nuovo Statuto". Durante il prossimo Consiglio comunale, che si terrà a breve, emergeranno i nomi dei tre membri del direttivo che spettano di diritto al Comune. Tra i ringraziamenti della nuova presidente, anche quelli rivolti ai "volontari, tutti quei cittadini narnesi che si spendono durante tutto anno con impegno e passione per realizzare la Corsa all’Anello e che sono il vero motore trainante della festa". Questo il saluto del presidente uscente Federico Montesi: "Dopo anni di impegno e passione, lasciamo i nostri incarichi certi di aver reso la Corsa all’Anello una manifestazione più ricca e con elementi prestigiosi aggiunti dal respiro più contemporaneo, seppur siamo rimasti sempre fedeli allo spirito di tradizione con il quale la festa è nata".