Corrispondenze, i big . Al Festival arriva Ranucci

Dopo l’anteprima di grande successo, che ha visto protagonista il professore e filosofo Massimo Cacciari nella limonaia di Villa del Colle del Cardinale a Perugia, il Festival delle Corrispondenze prosegue con un cartellone di big. Uno sguardo al programma: alle 16 nella Chiesa di Sant’Andrea il Festival rende omaggio all’anniversario pucciniano con un evento che unisce le parole del carteggio con l’amico Riccardo Schnabl Rossi alle più belle arie della produzione operistica di Giacomo Puccini. Interviene Gian Pietro Chiodini, storico e giornalista. Alle 16.30 sulla Terrazza Fattoria Luca Palombaro “La guerra sulla carta. Lettere di battaglia e d’assedio. 15esimo-16esimo secolo” con il medievalista Duccio Balestracci. Alle 17 in piazzetta Sant’Andrea incontro con la giornalista e conduttrice televisiva Serena Bortone che presenterà il suo ultimo libro “A te vicino così dolce”. Alle 18 sulla Terrazza Fattoria Luca Palombaro presentazione del libro “Carissima Nennella e Belluccia. La storia inedita della famiglia Guglielmi dal suo carteggio privato 1892 – 1944” (Futura editore) di Michela Nucciarelli. Sempre alle 18 ma in piazzetta Sant’Andrea si parlerà di “Gramsci. Lettere dal carcere” con Angelo D’Orsi (storico della filosofia e giornalista). Alle 19 in piazzetta Sant’Andrea “Un senso di meraviglia” lectio di Massimo Polidoro (giornalista, scrittore e divulgatore scientifico) tratta dal libro “Piero Angela | La meraviglia del tutto. Conversazioni con Massimo Polidoro”.

Venerdì è il turno di due ospiti di grande spessore: alle 17 sulla Terrazza Fattoria Luca Palombaro converserazione con Ernesto della Loggia ) sul tema “L’identità italiana, oggi”. E alle alle 21.15, in piazzetta Sant’Andrea, l’appuntamento è con il giornalista e conduttore televisivo Sigfrido Ranucci con la presentazione del suo libro “La scelta” (2024, Bompiani). L’autore dialogherà con Paola Zanca (giornalista Il Fatto quotidiano).