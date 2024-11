Con l’auto fuori strada. Il conducente in ospedale

Ancora un grave incidente lungo la Tuderte tra Spoleto e Castel Ritaldi. A finire fuori strada è stata una Volvo che ha travolto anche un palo della luce fermando la sua corsa poco più avanti fuori dalla carreggiata. Al volante dell’auto c’era un uomo di 37 anni di origini straniere e residente a Spoleto. La macchina viaggiava in direzione Castel Ritaldi e l’uomo, all’altezza della curva della frazione di Maiano, nota per essere particolarmente pericolosa, ha perso il controllo proprio all’incrocio con via dei Frantoi. L’incidente si sarebbe verificato nelle prime ore del mattino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il 37enne sarebbe addirittura stato sbalzato fuori dal veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118. L’uomo è stato immediatamente soccorso, le sue condizioni non sono apparse particolarmente gravi, ma è stato comunque trasferito in ambulanza all’ospedale di Terni. Preso in cura dai medici non sarebbe in pericolo di vita. A rilevare l’incidente sono stati gli agenti della Polizia municipale di Spoleto. Per consentire la rimozione dell’auto incidentata, la bonifica del palo dell’energia elettrica abbattuto e il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada lungo la Tuderte, per tutta la mattinata, il traffico è scorso a rilento, provocando diversi disagi agli automobilisti. Nell’incidente non sono strati coinvolti altri mezzi o persone.