Commette reati durante i “permessi“

CAMPELLO SUL CLITUNNO Ai domiciliari per furti e rapine, continua a commere reati, 28enne torna in carcere. I carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella più afflittiva della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Spoleto su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di un noto pregiudicato 28enne della zona. L’uomo, già sottoposto al regime restrittivo per aver commesso furti e rapine nei comuni di Foligno e Spoleto, in più occasioni ha violato la misura imposta, evadendo e commettendo ulteriori reati predatori. Il ventottenne, approfittando di alcuni permessi di cui beneficiava per recarsi in Spoleto, in realtà li sfruttava per commettere reati in altri comuni del territorio, facendo poi ritorno nella sua abitazione.