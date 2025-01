Cinquant’anni di “Aurora“. La cooperativa impegnata tra ricettività e ristorazione

A Palazzo della Corgna sono stati festeggiati, ieri mattina, i 50 anni di cooperazione della Società Cooperativa Aurora. Dal 1975, la Cooperativa Aurora opera con l’obiettivo di gestire attività di ristorazione e ricettivo-turistica. Con i suoi circa 30 soci, l’azienda gestisce quattro ristoranti (tra i più rappresentativi della zona), un piccolo hotel nel centro storico di Castiglione del Lago e un wine-bar. "La ricerca della qualità, sia nel prodotto che nel servizio, è alla base del rapporto fiduciario che in tanti anni di storia si è instaurato con i clienti. Per ottenere questo risultato ogni anno l’azienda procede alla selezione dei migliori prodotti e servizi del territorio, contando direttamente su numerosi fornitori locali", è spiegato dalla cooperativa, che opera da mezzo secolo con un preciso quadro di valori di riferimento: "Identificare le esigenze e le aspettative dei propri clienti, ospiti delle proprie strutture ricettive e dei ristoranti. Ampliare e affinare il sistema di marketing e promozione dei propri servizi. Promuovere le tipicità del proprio territorio attraverso la caratterizzazione dei propri prodotti e servizi. Attivare strumenti di comunicazione all’interno e all’esterno della cooperativa per migliorare il flusso informativo con e tra i soci lavoratori e dipendenti e per garantire che le esigenze del cliente siano note e comprese da tutti coloro che contribuiscono all’erogazione dei servizi. Curare il clima di collaborazione aziendale anche mediante un’adeguata politica di gestione e crescita professionale del proprio personale operativo nei servizi".

All’evento di celebrazione di ieri erano presenti, oltre ai vertici di Aurora e alla presidente Susanna Straccali, il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, l’assessore regionale Simona Meloni e il consigliere regionale Cristian Betti. "Non è solo un punto di riferimento per la ristorazione e l’accoglienza turistica nel territorio del Trasimeno, ma anche un motore di sviluppo per l’intera area – ha detto il sindaco Burico –. Grazie a un’alleanza tra imprese, cittadini, istituzioni e territorio, Aurora ha contribuito a promuovere il turismo e a valorizzare le eccellenze locali".