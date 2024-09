Ciclismo protagonista: Gubbio di nuovo tappa del Giro d’Italia

PERUGIA – L’Umbria anche il prossimo anno sarà sede di una tappa del Giro d’Italia. In attesa della presentazione della corsa, in calendario entro la fine di ottobre, dalle indiscrezioni che trapelano domenica 18 maggio potrebbe essere Gubbio la sede della 9° tappa in arrivo da Urbino. Così dopo 35 anni la Città dei Ceri potrebbe tornare a ospitare il Giro d’Italia. L’ultima volta fu nel lontano 1989, successo di Bjarne Rììs. Giro d’Italia che in occasione dell’edizione 2025 partirà il 10 maggio dall’Albania per concludersi domenica 1 giugno. Per la cronaca Gubbio dopo l’arrivo della tappa del 1989 negli anni è stata in più di una circostanza sede di arrivo e partenza della Tirreno Adriatico. Corsa in Rosa che torna a transitare nel territorio regionale dopo il grande successo di pubblico registrato nello scorso 10 maggio con la cronometro individuale Foligno – Perugia il giorno successivo e con la partenza della tappa Spoleto – Prati di Tivo, mentre la Tirreno-Adriatico nello scorso mese di marzo ha fatto tappa a Gualdo Tadino.

Carlo Luccioni