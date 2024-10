Chiusura del “Metropolis“. Esplode la polemica. Raffica di proteste social

È polemica sulla chiusura del Cinema Metropolis. Mentre il Comune, preso di fatto in contropiede dall’annuncio dei gestori sui social conferma lo stop (temporaneo) della sala, il Pd, Corrente e vari cittadini sul web attaccano. L’Ente spiega: "In accordo con il gestore (Anonima Impresa Sociale, ndr) si è ritenuto opportuno anticipare la chiusura del servizio e questo ha portato alla momentanea interruzione delle proiezioni, ma non degli altri servizi di Fa. Mo. In piena collaborazione con gli uffici tecnici e A.I.S. ci si impegneremo a garantire la più sollecita riapertura della sala che tornerà più bella di prima".

Il Pd stigmatizza la scelta dei tempi e si chiede: "Occorreva rifare l’impianto termico e si è chiuso il teatro dei Riuniti per un anno. Se occorre la manutenzione perché non farla in estate, quando è chiuso? Perché non si fa una seria programmazione dei lavori in modo da non mettere in discussione questi fondamentali spazi culturali? E poco importa se sia il gestore o proprietario a farli. Basterebbe un’attenta programmazione dei lavori, basterebbe un’amministrazione più attenta alla cultura, un po’ di senso civico e di amore per la propria città". Il Pd presenterà un’interrogazione in Consiglio comunale per conoscere eventuali responsabilità e problemi di funzionamento del Metropolis. Il movimento Corrente, che - dice - "sta raccogliendo informazioni sui fatti", rimarca: "In una comunità dove gli spazi per fare cultura diminuiscono è fondamentale che l’Ente presenti un piano di disponibilità di risorse e spazi per chi fa cultura. In Consiglio abbiamo interrogato più volte l’amministrazione su quale fosse il piano per gli spazi culturali senza mai ricevere risposta. Certo è che senza cultura la comunità muore". I lavori giungono nella fase di affidamento della nuova gestione del Cinema "nella quale il Comune ha programmato gli interventi necessari per la corretta funzionalità della Fa.Mo. L’iter è in fase di conclusione con la valutazione dell’unica offerta pervenuta dall’attuale gestore". Restano fruibili tutti gli altri servizi della Fa.Mo.: biblioteca, Museo Rometti, Digipas e Sportello Antiviolenza.

Pa.Ip.