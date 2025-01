"Chi ha vinto cinque milioni ci dia un segno"

S. MARIA DEGLI ANGELI – Nessuna traccia, sino a questo momento, del fortunato che, grazie a un biglietto da 20 euro di "Ultra Numerissimi" ha vinto ben 5 milioni di euro, la massima consentita dalla lotteria nazionale. Vincita che è stata fatta grazie all’acquisto del gratta e vinci al Bar Rocchi, al civico 55 di via Giuseppe Saragat nella zona residenziale di Santa Maria degli Angeli. Bar dove, dietro al bancone, campeggia il cartello che annuncia ai clienti la vincita ufficializzata nella tarda mattinata di venerdì dopo che, peraltro, girava con insistenza la voce del biglietto super fortunato acquistato nella cittadina della Porziuncola.

"No, nessuno si è fatto vivo sino a questo momento o ci ha fatto sapere qualcosa della vincita" dicono i titolari della famiglia Rocchi che, oltre all’attività in via Saragat ne gestiscono un’altra in via Los Angeles. Con la domanda inevitabile: c’è stato qualche aumento nella vendita dei gratta vinci? "Poca roba", rispondono ridendo per quello che è stato comunque un autentico evento. Con l’arrivo dell’annuncio che la vincita c’era stata sono scattati i festeggiamenti, con i brindisi e le foto di rito con la quale la famiglia Rocchi ha annunciato la fortunata vincita.

Bar Rocchi che può contare su avventori sia locali, ma anche molti di transito e che lo scelgono per un momento di sosta, oltre ai turisti che passano da queste parti. Ma l’ipotesi che il fortunato sia uno del posto resta forte. E proprio nel tardo pomeriggio di ieri la fortuna ha baciato il bar di via Los Angeles dove sono stati vinti 10mila euro.

