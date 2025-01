C’è Whitemary in concerto all’Urban Club a Perugia

Arriva questa sera all’Urban Club di Sant’Andrea delle Fratte a Perugia il tour 2025 di Whitemary (nella foto) nei club di tutta Italia organizzato da Dna concerti per presentare le canzoni del l nuovo album “New Bianchini“. Un concerto tutto da ballare in compagnia della sua band e dei suoi synth, nel quale la cantante presenta i suoi brani di grande originalità, per il suono della cassa, quello dei bassi e l’inconfondibile stile della voce, a metà tra il parlato e il canto di matrice jazz. Secondo album dell’artista, New Bianchini testimonia la sua continua volontà di evoluzione e cambiamento dove testi personali e diretti ma anche universali e esistenzialisti si fondono con un sound tutto da ballare, “veloce” e aggressivo e insieme morbido ed elegante. e e Whitemary, nome d’arte di Biancamaria Scoccia, è partita dal jazz passando per la canzone italiana, per arrivare alla techno tra campionatori e sintetizzatori analogici. Fa parte di “Poche”, il collettivo tutto al femminile. Informazioni e prevendite dei biglietti su ww.dnaconcerti.com.