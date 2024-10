C’è la rassegna delle corali. Gruppi da tutta Italia

In pieno svolgimento l’undicesima edizione di Assisi Pax Mundi, nel segno quest’anno di due anniversari francescani, quello delle stimmate e quello del Cantico delle Creature. La rassegna - gratuita e senza necessità di prenotazione - permette alle corali partecipanti di vivere momenti di autentica condivisione con altri amici, accomunati dall’amore e dalla passione per il canto; l’esperienza è sempre quella di un continuo e reciproco arricchimento umano, spirituale e culturale. Assisi Pax Mundi 2024 è organizzata dalle Famiglie Francescane di Assisi, con il sostegno della Fondazione Perugia, e con la collaborazione di Regione, Città di Assisi, Dicastero per la Cultura e l’Educazione e Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco e anche quest’anno, nell’ottavo centenario delle Stimmate, vedrà concerti che nell’arco delle tre giornate si svolgeranno nei luoghi francescani del centro storico e di Santa Maria degli Angeli. Oggi, alle 17, nella Cattedrale di San Rufino concerto dei cori del Santuario del Sacro Tugurio (Perugia) e del Coro Laudate Dominum, alle 21 esibizione del coro della Basilica Santa Maria degli Angeli Corale San Prospero e del Coro De Iddanoa. Domani, alle 16, nella Chiesa San Pietro, concerto del coro Regina Pacis e del coro Polifonico Cantabo Gaudium In serata, alle 20.30, il concerto finale nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco che vedrà la partecipazione di tutti i gruppi. Culmine della rassegna sarà la celebrazione eucaristica di domenica, conclusa dall’esecuzione del Cantico delle Creature di padre Domenico Stella, in occasione degli 800 anni dalla composizione del testo scritto dal Santo.