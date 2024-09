Caso-scuolabus, il Comune replica: "Sempre disponibili a soluzioni"

Il disservizio legato alla mancata disponibilità dello scuolabus per l’asilo ’Collodi’ di Sferracavallo è parziale perché riferito solo a settembre. Lo sostiene l’assessore all’istruzione, Alda Coppola. "Da anni l’istituto comprensivo Orvieto-Montecchio di cui fa parte la scuola di Bardano, in virtù di una consolidata scelta della direzione didattica di favorire un graduale inserimento dei bambini, a settembre prevede un orario ridotto e l’uscita anticipata entro le ore 14-spiega l’assessore-, nel mese di settembre, come noto alla direzione scolastica e alle famiglie al momento dell’iscrizione, il Comune garantisce il servizio in andata ma non al ritorno poiché questa diversità di orario non è compatibile con l’organizzazione del trasporto scolastico sull’intero territorio comunale. A partire da ottobre e per tutto l’anno scolastico il servizio viene invece garantito regolarmente sia all’andata che al ritorno. Per assicurare anche il viaggio di ritorno nelle sole due settimane di settembre di orario ridotto sarebbe necessario istituire una linea ad hoc. Alla scuola di Bardano risultano due iscritti al servizio di trasporto scolastico. Il regolamento comunale, all’articolo 4, stabilisce in almeno 5 il numero degli utenti necessari per l’attivazione del servizio stesso". Alda Coppola spiega che, cionostante, in deroga al regolamento, il trasporto scolastico viene garantito a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione per le esigenze delle famiglie e per la particolare situazione della struttura di Bardano che è solo la sede temporanea della scuola dell’infanzia in attesa che vengano ultimati i lavori per la nuova scuola a Sferracavallo. "Il potenziale disagio è emerso nel corso della consueta riunione di inizio anno tra il Comune e le direzioni degli Istituti comprensivi per organizzare anche il trasporto scolastico. Se così fosse stato, nel primo caso avremmo volentieri potuto dare direttamente e non a mezzo stampa tutte le spiegazioni, e, nel secondo caso, avremmo potuto valutare insieme modifiche e integrazioni-aggiunge ancora –. L’ impegno dell’amministrazione comunale nel garantire i migliori servizi ai cittadini e in particolare sulla scuola è sempre stato costante. Lo dimostrano, tra le altre cose, gli importanti investimenti sulla nuova, moderna e più sicura scuola di Sferracavallo".

Cla.Lat.