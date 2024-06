“Cappuccetto rosso“ all’Orto Medievale. Danza, teatro e note

Gran finale per “Umbria Danza Kids“, la sezione dedica a giovani e giovanissimi del più ampio Umbria Danza Festival, in arrivo a Perugia dal 23 al 28 luglio. L’appuntamento è domani alle 17 con “Cappuccetto rosso nel bosco” (nella foto), che si terrà all’Orto Medievale di Borgo XX Giugno: è uno spettacolo immersivo per famiglie e bambini dai 4 anni, che trasforma l’Orto Medievale in uno spazio teatrale tra il reale e l’onirico, grazie alla forza del teatro di figura, della danza e della musica dal vivo. Intorno al pubblico “immerso nel bosco”, si muovono, appaiono e scompaiono i personaggi della fiaba di Cappuccetto Rosso dando vita alla famosa storia della bambina e del lupo con le note della viola che si intrecciano alla narrazione di una bizzarra cantastorie. Il bosco è il luogo del mistero per eccellenza e questa versione del racconto, influenzata da Perrault e Grimm, dà spazio alla dimensione simbolica, immergendo gli spettatori, grandi e piccoli, nella celebre vicenda. La biglietteria apre un’ora prima dello spettacolo, info a: [email protected] e al 338. 2345901