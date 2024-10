Campriani, ricomincia l’avventura. Presentata la nuova barca ’Pinky II’

CITTÀ DI CASTELLO – Ieri a Portoverde di Misano Adriatico il tifernate Alessio Campriani ha presentato la nuova imbarcazione "Pinky II" di proprietà del Circolo Velico Centro Italia. Circa 70 le persone presenti all’incontro, iniziato alle 12,30 con la benedizione della barca curata dalla diocesi locale e seguito dall’aperitivo sul molo principale. Lo stesso Campriani ha fornito alcuni dettagli sulla Pinky II: : "Appartiene una nuova classe velica monotipo (tutte le barche di questa tipologia sono uguali). Si tratta di un piccolo cabinato a vela in legno compensato marino di soli 5.80 metri e dal peso di circa 900 chili, nato per le regate oceaniche e non disponibile in vendita se non usato poiché auto costruito seguendo le rigide regole imposte dalla classe che fornisce il progetto", ha precisato chiarendo che attorno a questa imbarcazione sorgeranno nuovi progetti.

Nel corso della cerimonia due targhe sono state conferite dal direttivo al team della "Pinky I" che ha messo la sua firma in storiche imprese: una al maestro d’ascia Stefano Provincia e l’altra alla famiglia Bernardini per la realizzazione del progetto di costruzione della "Pinky I" con la quale Campriani ha attraversato l’Oceano Atlantico in solitaria. Attualmente la Pinky I è ferma "ma avrà nuova vita come oggetto di studio di un gruppo di docenti dell’Università di Perugia". Inoltre, il velista umbro ha avuto l’onore di essere nominato socio onorario dello Yachting Club di Portoverde dal presidente Michele Laganà.