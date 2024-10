“Camminata in rosa“, la prevenzione aiuta. Tumore al seno: la ricerca salva la vita

Domenica prossima tempo di “Camminata in Rosa” passeggiata ludico motoria di 1,3 km aperta a tutti, promossa dal Centro Universitario Sportivo di Perugia in occasione della campagna internazionale “Ottobre Rosa“. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Piedibus del Benessere, Avis Perugia, Rotary Club Perugia Trasimeno e Fondazione Universitaria Azienda Agraria. Il ritrovo è alle 15 al Centro Sportivo Bambagioni, in via Bambagioni 19 con arrivo all’Abbazia di San Pietro in Borgo XX Giugno. A seguire ci sarà un incontro con il dottor Luciano Carli, senologo Usl Umbria 1, testimonianze di volontari del gruppo locale del Comitato Airc e una visita guidata gratuita all’Orto Medievale del Centro di Ateneo. Per sostenere le donne e il lavoro dei ricercatori contro il tumore al seno gli organizzatori distribuiranno le spillette con il nastro rosa incompleto di Airc a fronte di contributo di 2 euro e raccoglieranno offerte liberali con l’obiettivo di sostenere la ricerca. ll cancro al seno è il tumore più frequente fra le donne: ogni anno in Italia si registrano oltre 55.000 diagnosi, una donna su otto si ammala nell’arco della vita. Grazie alla ricerca, oggi l’88% circa di loro è viva dopo cinque anni dalla diagnosi.