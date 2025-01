Boom di donazioni: oltre 1500 nel ’24 . Il capolavoro dell’Avis di Salvi & Co

Un record di ben 1558 sacche di sangue e plasma raccolte nel 2024 grazie al contributo di 1077 donatori di cui 114 nuovi. È il piccolo capolavoro dell’Avis comunale di Castiglione del Lago, prossima nel mese di febbraio all’assemblea annuale che dovrà rinnovare il consiglio direttivo dopo i quattro anni della presidenza di Franco Salvi, che con i suoi collaboratori e i tantissimi soci hanno saputo confermare il borgo castiglionese tra i fiori all’occhiello in tema di donazioni in Umbria. Prima, però, e precisamente domani, una serata conviviale nella propria sede alla presenza di tanti amici e delle autorità cittadine per concludere in armonia il quadriennio sociale e celebrare i traguardi raggiunti.

"Già il 2023 aveva fornito segnali importanti con il dato migliore degli ultimi 10 anni di attività, ovvero 1429 sacche, ma in questi dodici mesi anche un po’ a sorpresa e sicuramente con tanto orgoglio, siamo riusciti ad andare oltre tutte le previsioni", racconta entusiasta il presidente uscente Salvi. "Grazie a chi ci ha preceduto sin dal 1967, abbiamo evidentemente seminato bene nel tempo – spiega Salvi – creando una realtà solida capace di garantire costantemente il dono di sangue e di plasma a sostegno di tante persone che si trovano in stato di fragilità".

Il pensiero di Salvi è basato però sulla gratitudine per "tutte le persone coinvolte sulla gestione delle donazioni, che è il fulcro della nostra attività". Ma il successo è figlio anche delle molte iniziative di sensibilizzazione messe in atto negli svariati contesti del territorio: proficua la penetrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, costante la vicinanza alle associazioni sportive, frequente presenza in mezzo alla gente con il gazebo di Avis Castiglione del Lago in tanti eventi, a cominciare da “Luci sul Trasimeno“.

"Tutto questo sta ripagando i sacrifici dei nostri volontari sempre presenti a tutte le iniziative che si svolgono durante l’anno. Ora però – conclude Salvi – non dobbiamo accontentarci ma continuare per questa strada cercando sempre di migliorarci. Anche perché c’è ancora da risolvere quello che è un po’ il cruccio della nostra attività: il prelievo del plasma, per il quale ci dovrà essere per forza l’aiuto delle istituzioni. Per questo tipo di donazione, infatti, si è costretti ad andare a Perugia perché non abbiamo in loco il separatore da sangue intero a plasma, oltre al solito problema di mancanza di medici ed infermieri specializzandi. La nostra associazione ha fatto già da tempo richiesta di questa macchina per il nostro ospedale".