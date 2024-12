Bimbo salvato all’asilo. Targa con encomio a maestre e personale

Il 12 settembre scorso venne salvato da un grave malore mentre si trovava all’asilo; ora il piccolo alunno, le sue insegnanti e il personale della scuola che quel giorno misero in atto le misure necessarie ad evitare il peggio, sono stati ricevuti in Comune per un encomio. Una targa alla dirigente scolastica, agli insegnanti e ai collaboratori dell’asilo Cavour che si resero protagonisti di un bellissimo gesto di capacità, altruismo e attuazione dei protocolli “salvavita“. Quando il bambino accusò il malore, il pronto intervento corale e immediato di tutti i presenti a scuola scongiurò il peggio: il piccolo è stato ricevuto dal sindaco Luca Secondi e dall’assessore Letizia Guerri, insieme alla rappresentanza del personale. In Comune la cerimonia di consegna di una targa coi nomi e cognomi dei protagonisti del bel gesto (Silvia Ghigi, referente del plesso Cavour, Patrizia Petruzzi, Angela Rubino, Sonia Bucci, Cristina Rosi, Silvia Bianchini, Valentina Falleri, Maddalena Di Caterino, Angela Carifi, Pamela Tavernelli, Susanna Celestini, Ivetta Giorgi). "La vita di ogni giorno è fatta di grandi e piccole situazioni che talvolta possono apparire ordinarie, in realtà come nel caso del piccolo tifernate sono straordinarie e rimarranno per sempre nei pensieri. Queste persone meritano la riconoscenza di tutta la nostra comunità: sono le maestre della scuola, intervenute nei primi decisivi istanti dopo il malore e che insieme al resto del personale scolastico hanno attuato con professionalitàtutte le misure di intervento previste dai protocolli", così sindaco e assessore.