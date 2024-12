Bilancio di previsione. Il “sì“ del Consiglio

SPELLO - Via libera, dal consiglio comunale al bilancio di previsione, entro il termine del 31 dicembre. "L’amministrazione comunale – dice l’assessora Elisa Narcisi – si è sempre impegnata ad approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre. Questa volontà politico-amministrativa è motivo di grande soddisfazione ed è prova dell’attenzione di questa amministrazione al rispetto delle prescrizioni normative, malgrado le difficoltà che ogni anno derivano dalla definitiva approvazione della Legge di bilancio statale". Per l’assessora Narcisi, l’ok al bilancio esprime "la ferma determinazione di tutelare le esigenze e l’interesse dei cittadini di Spello, garantendo la possibilità di attivare da subito e per intero le spese per i servizi pubblici in ogni ambito di competenza e per le opere pubbliche, senza le limitazioni e prescrizioni che altrimenti imporrebbe l’esercizio provvisorio". "Il raggiungimento di questo obiettivo – conclude – è stato possibile grazie all’impegno e alla collaborazione del personale dell’Ente, a dimostrazione che nella sede comunale non ci sono criticità legate al personale, ma uno spirito di collaborazione e senso di responsabilità, per il bene comune e della città". Il Comune, con il sì arrivato a fine novembre, è stato uno dei primi in Umbria e in Italia ad approvare l’atto.