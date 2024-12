“Banca della Parrucca“ per pazienti oncologiche

SPOLETO Nasce in ospedale la “Banca della Parrucca“ e prosegue il progetto Wig-Sharing. All’iniziativa hanno preso parte, tra gli altri, il direttore sanitario dell’ Usl, Nando Scarpelli, la direttrice dell’ospedale di Spoleto, Letizia Damiani e i rappresentanti delle associazioni, sempre in prima linea per sostenere la struttura ospedaliera e progetti in favore della comunità cittadina. La dottoressa Maura Betti ha illustrato il percorso e l’evoluzione delle attività legate al progetto, che ha come obiettivo principale quello di fornire un supporto concreto alle pazienti che affrontano la perdita dei capelli a seguito di trattamenti oncologici. "All’inizio di questo percorso - ha spiegato- abbiamo lavorato con ben pochi mezzi (foulard, bandane, turbanti fasce, spazzole) personali e le prime due parrucche messe a nostra disposizione da una associazione di volontariato spoletina. Oggi, grazie all’entusiasmo e alla generosità delle ex-pazienti, nonché al sostegno delle associazioni Alibianche, Spoleto nel Cuore e Aucc, siamo riusciti a mettere a disposizione venti parrucche per chi ne ha bisogno". Le pazienti oncologiche che non sono in grado di sostenere l’acquisto, potranno riceverne una in comodato d’uso gratuito.