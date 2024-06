Azione si schiera con i sindaci uscenti

MAGIONE - Azione si schiera ufficialmente a Magione e Panicale, esprimendo una "valutazione positiva sulla guida di questi anni delle città e sulle giunte uscenti. A Magione – dice il segretario regionale Giacomo Leonelli – invitiamo gli elettori di Azione a votare Massimo Lagetti sindaco, e a esprimere la preferenza al Consiglio comunale per Anna Viccari, giovane mamma impegnata da anni nel mondo del sociale e della scuola del territorio, e capace dunque di rappresentare al meglio la propria comunità. A Panicale invitiamo gli elettori di Azione a votare Giulio Cherubini sindaco, e a esprimere la preferenza per Federico Mencarelli, giovane artigiano, attento ai temi dello sviluppo e dell’occupazione delle giovani generazioni sul territorio. Scelte dunque legate all’innovazione, al radicamento e alla competenza e in grado di portare quindi un valore aggiunto al governo delle città del Trasimeno".