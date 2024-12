Avis tra studenti e il ricordo di Alessandro

ASSISI – Da un evento drammatico, segnali di speranza. E l’Avis ringrazia. La famiglia di Alessandro Sirci, scomparso di recente, nel volerlo commemorare, ha invitato tutti coloro che gli hanno voluto bene ad operare in favore dell’Avis di Assisi. E’ stata organizzata anche una raccolta fondi poi consegnati all’associazione assisiate impegnata per la donazione del sangue. Consegna che è avvenuta in occasione della giornata di sensibilizzazione alla donazione che ha segnato l’ingresso di 10 nuovi giovani donatori per l’Avis di Assisi.

Si tratta della prima donazione di sangue dei ragazzi degli istituti scolastici superiori del Comune: Liceo Properzio, istituto Alberghiero, Liceo Scientifico e Istituto Polo-Bonghi che si sono uniti per dare il loro contributo concreto. "Questo momento rappresenta un passo avanti nella sensibilizzazione dei giovani del nostro territorio – dice l’avvocato Gianmatteo Costa, presidente dell’Avis di Assisi – La risposta positiva degli studenti dimostra che le nuove generazioni sono pronte a mettersi in gioco per essere sostegni attivi della comunità e per promuovere il valore della solidarietà".

La giornata è stata organizzata con il supporto attivo degli istituti scolastici coinvolti, che hanno dimostrato grande sensibilità verso il tema della donazione. Durante l’evento, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con esperti e volontari Avis, approfondendo il significato di questo gesto e comprendendo l’importanza di essere donatori responsabili e consapevoli.