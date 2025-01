Aveva cocaina già pronta da spacciare

Sorpreso con trenta dosi di cocaina in auto. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Perugia hanno arrestato per questo un 44enne albanese. È accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, riferisce il comando provinciale dei carabinieri, è stato individuato nell’ambito delle attività condotte dall’Arma a Perugia per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile ha fermato l’auto che il 44enne stava guidando e che aveva insospettito i carabinieri. L’uomo, sempre secondo quanto riferito dal comando provinciale, avrebbe immediatamente assunto un atteggiamento nervoso e insofferente al controllo, tanto da insospettire i carabinieri che hanno così deciso di procedere con la perquisizione. In questo modo hanno potuto trovare 30 involucri termosaldati contenenti cocaina, nascosti in diversi punti della sua auto. Le attività di verifica, subito estese all’abitazione dell’uomo, hanno consentito ai carabinieri di rinvenire anche materiali per il confezionamento, tre telefoni cellulari nonché circa 900 euro in contanti, verosimile provento delle attività di spaccio. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, applicando al 44enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.