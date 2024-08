CITTÀ DI CASTELLO – Arrivano gli "Atelier contemporanei" in Pinacoteca. Al via domani 4 e il 25 agosto nel rinnovato allestimento in una parte di palazzo Vitelli, alcune visite guidate a misura di famiglia e, a seguire, degli atelier creativi. Il loggiato inferiore del museo e la Event Room che attualmente ospita la mostra temporanea "Il Collezionismo Tifernate", saranno i protagonisti delle visite previste ad agosto, un mese completamente dedicato alle famiglie e ai bambini che grazie agli "Atelier contemporanei" potranno scoprire e ammirare le opere conservate nel museo e crearne altre con argilla e colori. Se il 2023 è stato l’anno del Rinascimento con il Cinquecentenario di Luca Signorelli, per Città di Castello il 2024 sarà l’anno della Contemporaneità: nell’Ala nuova della Pinacoteca sono state inaugurate la Sala Nuvolo (Giorgio Ascani), la Sala Bruno Bartoccini e la Event Room, quest’ultima riservata agli eventi come mostre, approfondimenti e installazioni dedicate all’arte contemporanea, accompagnando di fatto il pubblico verso il Centenario della nascita di Nuvolo nel 2026. Un altro aspetto qualificante del progetto è la documentazione digitale delle iniziative, alimentando un archivio del Contemporaneo accessibile online: materiali che saranno prodotti dagli studenti, grazie alla collaborazione con il polo tecnico Franchetti-Salviani, che attraverso i docenti Marta Davanzati e Fabio Pincardini, realizzeranno dei virtual tour, a fini promozionali, prolungando la possibilità di vedere le mostre della Event Room anche dopo la loro naturale conclusione direttamente dal sito della Pinacoteca.