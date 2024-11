Antico affresco torna in città. Dalla chiesa di Santa Maria

In occasione dei prossimi eventi natalizi promossi dall’amministrazione comunale, sarà restituito alla città un antico affresco proveniente dalla chiesa di Santa Maria in Paterno. Questa chiesa, citata in una bolla pontificia del 1178 tra le pertinenze dell’abbazia di San Silvestro, è un piccolo santuario campestre recentemente interessato da un approfondito restauro. L’edificio era ornato da una decorazione pittorica ricca e stratificata, eseguita nel corso dei secoli da diversi artisti, tra cui il pittore spellano Tommaso di ser Francesco Conio detto “il Corbo“ e seguaci ignoti di Matteo da Gualdo e Francesco Melanzio. "L’assessorato alla cultura e tutta l’amministrazione comunale hanno accolto con entusiasmo la volontà della famiglia Marchionni, storicamente legata alla nostra città, di contribuire alla realizzazione di questa iniziativa", afferma il sindaco Moreno Landrini, che ringrazia il tenente colonnello Guido Barbieri del nucleo dei Carabinieri tutela del patrimonio culturale (Tpc), la Soprintendenza dell’Umbria, don Diego Casini, priore parroco di Spello e presidente della Pinacoteca civica diocesana, Sabina Guiducci per la ricerca storica d’archivio e il restauratore Nazzareno Fuso per l’impegno nella ricollocazione dell’opera.