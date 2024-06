annullato il tour estivo

Cambio di programma per Umbria Jazz. Gli organizzatori comunicano che la cantante islandese Laufey (nella foto) ha annullato il suo tour estivo in Europa, compresa quindi la data del suo concerto a Umbria Jazz, previsto il 18 luglio all’Arena Santa Giuliana. E’ confermato il concerto di Fatoumata Diawara previsto nella stessa sera all’Arena e a breve saranno disponibili tutte le informazioni sulle richieste di rimborso. "Sono davvero devastata – scrive l’artista in un comunicato – nel dover comunicare che sento il bisogno di dover diminuire gli appuntamenti per il mio tour di luglio in Europa. Non è una decisione presa alla leggera e ho passato molte notti insonni a pensarci".