Al via le iscrizioni, l’inserimento occupazionale sfiora il 90%

PERUGIA - E in tutto questo ci sono significative opportunità per formarsi da parte dei giovani e di trovare lavoro con un quasi assoluta certezza. Oggi, infatti, si aprono ad esempio le iscrizioni anche per i percorsi formativi professionalizzanti proposti dal Consorzio Sul (Scuole umbre per il lavoro) e rivolti ai giovani dai 14 anni e fino ai 19 non compiuti che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media).

Operatore termoidraulico, operatore elettrico, operatore grafico crossmedia, Tecnico di cucina, Tecnico per la programmazione e gestione impianti di produzione – indirizzo sistemi a Cnc, Operatore alla riparazione dei veicoli a motore, Operatore del benessere – indirizzo estetista e acconciatore i profili tra i quali si può scegliere per intraprendere un percorso che dà "accesso immediato al mondo del lavoro – spiegano dal Consorzio Sul – con inserimento occupazionale che sfiora il 90 per cento in tutti e otto i percorsi".

Ci si potrà iscrivere fino a lunedì 10 febbraio attraverso il portale del Miur.