Al Caos il “Villaggio della Sostenibilità“ chiude il festival green

L’Umbria Green Festival 2024 si chiude oggi con il Villaggio della Sostenibilità, dedicato alla promozione della sostenibilità e della consapevolezza ambientale con il coinvolgimento di 500 ragazzi delle scuole, famiglie e cittadini. Aperto al Caos dalle 9 alle 19 propone laboratori, spettacoli e attività educative. La mattina è dedicata alle scuole con laboratori scientifici mentre nel pomeriggio, il Villaggio offrirà molte attività aperte al pubblico, in particolare famiglie e bambini. Tra le proposte: laboratori scientifici e ambientali sul riciclo, la botanica e la qualità dell’acqua, esperienze interattive sulla biodiversità, come la costruzione di erbari, la creazione di hotel per api e l’osservazione al microscopio della vita nelle acque dolci. Il laboratorio “Plants Play”, che trasforma i segnali elettrici delle piante in note musicali, per una connessione unica tra natura e creatività. In parallelo, lo spazio Studio 1 ospiterà performance musicali e artistiche: il concerto sostenibile dell’Ensemble IC Marconi, con strumenti riciclati e body percussion. Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.