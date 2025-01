Aggressioni in ospedale: "No dietrologie, tuteliamo chi lavora"

PERUGIA – "Le aggressioni al personale sanitario sono un argomento estremamente delicato, che non può essere trattato con un approccio ideologico e per certi versi surreale. Non è affatto possibile assimilare e mettere in stretta correlazione causa-effetto la supposta disorganizzazione del sistema sanitario regionale con gli episodi di violenza al personale sanitario in servizio. Ciò infatti, significa implicitamente giustificare tali comportamenti, e screditare il lavoro quotidiano che il nostro personale svolge in maniera eccellente". E’ quanto fa notare Nicola Volpi, consigliere comunale di FdI, in merito a un ordine del giorno approvato dalla maggioranza di Palazzo dei Priori.

"Va fatto notare che le aggressioni non si registrano solo nella nostra Umbria – precisa - , ma basta leggere le notizie per evidenziare come queste avvengano anche in altre regioni. Un fenomeno, purtroppo, diffuso per il quale non possiamo di certo dare adito al pensiero che la gestione fallimentare della sanità si estende anche oltre i nostri confini regionali. Rifiutiamo decisamente questo approccio ideologico, che ha come unico chiodo fisso quello di screditare gli avversari, ma lavoriamo convintamente per tutelare il personale sanitario, come il Governo ha fatto con il Decreto che inasprisce le pene per chi commette violenza ai danni di tutto il personale sanitario ma anche contro beni strumentali destinati all’attività".