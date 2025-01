’Agende digitali’, premiata l’Unione dei Comuni

PASSIGNANO – L’Unione Comuni del Trasimeno nella categoria Agende Digitali negli Enti Locali, la regione Emilia-Romagna per le Agende Digitali Regionali e il Consiglio di Stato-Tar (Tribunali Amministrativi Regionali) per l’attuazione dell’Agenda Digitale. Sono questi i vincitori della nona edizione dei Premi Agenda Digitale promossi dall’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano che assegna questi riconoscimenti per valorizzare e diffondere le buone pratiche di digitalizzazione.

In particolare, l’Unione Comuni del Trasimeno, guidata dal sindaco di Passignano Sandro Pasquali, è risultata vincitrice nella categoria “Agende Digitali degli Enti Locali” con il progetto” PITER - Piattaforma Integrata Territoriale”, per l’elevato impatto, replicabilità e rilevanza della soluzione. Una piattaforma integrata territoriale basata su ambienti GIS, finalizzata a gestire dati territoriali in un sistema unitario tra Comuni. Permette l’integrazione di servizi e tecnologie IoT, il supporto decisionale e la partecipazione cittadina. Include Digital Twin, monitoraggio ambientale e condivisione dati tra enti.

"In questi anni tra gli attori che hanno deciso di agire in prima persona per aumentare la digitalizzazione del paese troviamo molti enti pubblici – afferma Luca Gastaldi, Direttore dell’Osservatorio Agenda Digitale -. I progetti che anche quest’anno abbiamo deciso di valorizzare e mettere in rete sono un esempio di come la collaborazione tra soggetti pubblici e privati possa essere un volano per lo sviluppo e la crescita digitale di tutto il Paese".