Acceleratore lineare di ultima generazione

Procedura di gara pienamente rispettata, nei tempi e nelle modalità, per l’affidamento della fornitura, installazione e manutenzione dell’acceleratore lineare multienergia di ultima generazione in dotazione all’ospedale “San Matteo degli Infermi“. Con delibera del 30 giugno, firmata dal direttore generale Massimo De Fino, l’Azienda Usl Umbria 2 conclude il complesso iter procedurale aggiudicando ad una società di Milano la fornitura, l’installazione e la manutenzione, chiavi in mano, di un acceleratore lineare (Linac) multienergia, completo di sistema di record & verify, sistema di pianificazione radioterapica (Tps) e accessori per tecniche speciali, riposizionamento del paziente e dosimetria e di una Ts per la diagnostica e la simulazione, in sostituzione dell’Acceleratore lineare Siemens modello Primus Plus in dotazione al Servizio di Radioterapia del presidio ospedaliero di Spoleto. Si entra quindi formalmente nella fase esecutiva del progetto che prevede una spesa complessiva dell’affidamento pari a 4 milioni 190 mila euro. Si ricorda che il nuovo acceleratore lineare multienergia, completo di Tac simulatore per Radioterapia, è un’apparecchiatura di ultima generazione per trattamenti radioterapici di alta precisione. L’installazione del nuovo strumento consentirà al "San Matteo degli Infermi" di Spoleto, come previsto nei programmi di sviluppo aziendali e in linea con le indicazioni della Regione Umbria, di compiere un significativo salto di qualità nella risposta assistenziale e di cura ai pazienti del comprensorio e non solo.