A poreta, come nel 2012

SPOLETO Brucia il bosco della frazione di Poreta: vigili del fuoco in azione già da ieri pomeriggio nella zona tra Spoleto e Campello sul Clitunno. L’allarme è scattato poco prima delle 16, quando le fiamme sono divampate nella parte bassa della montagna a ridosso degli uliveti. Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco di Spoleto, ma l’incendio anche a causa del caldo torrido e del vento si è velocemente propagato sul versante della montagna tra la frazione di Bazzano e quella di Poreta. I mezzi da terra dei pompieri non sono stati sufficienti per fermare le fiamme è stato richiesto anche l’intervento del Canadair in arrivo dall’aeroporto di Ciampino e di ben tre elicotteri a supporto in azione già da metà pomeriggio. Una grossa nuvola di fumo bianco si è alzata in cielo ed è visibile anche da diversi chilometri di distanza. Le fiamme sono giunte a ridosso del centro abitato ed hanno lambito le abitazioni ma anche le attività commerciali, in particolare un ristorante senza però, almeno fino ieri pomeriggio, provocare danni. Nessuna persona è rimasta coinvolta ed il fuoco ha bruciato prevalentemente aree boschive e oliveti. Al momento non si conoscono le cause che hanno scatenato l’incendio, ma sono già in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine. La stessa area di Poreta ed i boschi circostanti la frazione più a nord del comune di Spoleto fu interessata da un incendio simile di grosse dimensioni già nel 2012.