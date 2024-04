Medaglia d’oro per la squadra femminile di atletica leggera dell’I.C. Cesalpino alle gare provinciali

Arezzo, 6 aprile 2024 – Si sono tenute venerdì 5 aprile 2024 con inizio alle ore 9.30 presso lo Stadio di Atletica E. Tenti in via Castelsecco, 8 ad Arezzo le gare provinciali di atletica leggera organizzate dall’ufficio educazione fisica del Provveditorato agli Studi di Arezzo.

“Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l’importante è quello che provi mentre stai correndo” amava ricordare Jesse Owens.

Nella categoria cadetti e cadette – studenti di 2° e 3° media – hanno partecipato per l’I.C. Cesalpino due squadre formate da 14 atleti.

7 specialità: 80mt piani, 80mt ad ostacoli, 1000mt gara di resistenza, salto in alto, salto in lungo, e getto del peso e lancio del vortex, disciplina quest’ultima propedeutica al lancio del giavellotto.

Inoltre i giovani atleti si sono confrontati un una appassionante gara di Staffetta 4x100 mt.

La squadra femminile dell’I.C. Cesalpino ottenendo un oro assoluto gareggerà di diritto il prossimo martedì 16 aprile 2024 a Livorno alle gare della fase regionale.

A Livorno accedono anche due atleti della squadra maschile vittoriosi nelle gare individuali di 80mt piani e getto del peso.

“L’allenamento costante, i tempi, le vittorie e le sconfitte, le competizioni, aiutano a crescere, a credere più in se stessi e a superare ogni difficoltà che la vita riserva” afferma la prof.ssa Cristina Vellutini.

“Un piede avanti l’altro, un passo alla volta, non ha importanza quante volte cadi, quello che è importante e che ti rialzi una volta in più - aggiunge la dirigente scolastica Sandra Guidelli – praticare atletica è un’attività bella in se, perché in fondo le distanze non si misurano in metri, ma in possibilità. Quelle possibilità che i nostri studenti hanno di conciliare l’attività fisica e le gare con lo studio”.

Le squadre di atletica dell’I.C. Cesalpino sono allenate dalle prof.sse Cristina Vellutini e Rossana Chiarini e dal prof. Riccardo Gori.