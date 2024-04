Arezzo, 29 aprile 2024 – È in arrivo una nuova edizione del Gran Premio Città di Cortona, 23^ Trofeo Val di Pierle. La manifestazione ciclistica torna a Mercatale il primo maggio, ad oggi le società iscritte sono 14, provenienti da diverse regioni d’Italia per un numero di atleti pari a 120. Fra le curiosità della gara riservata a corridori juniores, c’è quella della partecipazione di una squadra di atleti colombiani.

La società organizzatrice, Asd Gs Val di Pierle Cicloamici, conferma il proprio impegno per accogliere sia i corridori che il pubblico e realizzare una manifestazione di alto livello. Il tutto è possibile grazie alla collaborazione di tanti appassionati e di associazioni così come da parte delle amministratori pubbliche coinvolte, quella di Cortona e quella di Lisciano Niccone, oltre alla Provincia di Arezzo, oltre alla Federazione ciclistica regionale e provinciale, la Proloco di Lisciano Niccone e il sostegno della Banca Popolare di Cortona. La manifestazione comprende anche il memorial «Elio Alunni e Ivo Faltoni» e rientra nel circuito Quattro castelli, ovvero Pierle, Lisciano, Reschio, Sant’Andrea di Sorbello che si trovano lungo il percorso.

Lo start è fissato per le ore 14,30 dal centro di Mercatale, la lunghezza della gara è di 111 km. Percorso pianeggiante per i primi 42 km in un circuito di 7 km da ripetere 6 volte. Poi 3 giri di 23 km con la salita di Cima Protine lunga 3,3 km con pendenza media 6,1%, massima 11%, dove è situato il traguardo a punti valido per il Gran Premio della Montagna.