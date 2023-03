Il Valtiberina Tennis debutta nel campionato femminile di serie C

tennis

Arezzo, 22 marzo 2023 – Il Valtiberina Tennis è pronto al debutto nel campionato femminile di serie C. La nuova stagione della prima squadra del circolo di Sansepolcro prenderà il via domenica 26 marzo sul campo della Polisportiva Firenze Ovest, poi le prime partite casalinghe al PalaPiccini saranno domenica 2 aprile contro lo Junior Club Next Gen di Marina di Carrara e domenica 16 aprile contro il Tennis Park di Calenzano. Il quarto e ultimo turno di C, infine, sarà domenica 7 maggio con una lunga trasferta per sfidare la Coop Tennis Livorno, potendo così arrivare a definire la classifica definitiva con le prime due squadre che avranno accesso ai Play Off per la serie B2 e le ultime due che scenderanno in D1.

L’obiettivo delle ragazze del Valtiberina Tennis sarà di dar seguito al percorso di miglioramento vissuto nelle ultime stagioni con una costante crescita testimoniata dalla doppia promozione consecutiva dalla D2 alla C, in appena due stagioni tra il 2020 e il 2021. L’esordio assoluto in serie C nel 2022 è invece coinciso con la salvezza diretta e con il raggiungimento dei Play Off con una squadra formata esclusivamente da maestre e da tenniste cresciute nel settore giovanile del circolo. Le protagoniste di questa entusiasmante cavalcata, infatti, sono state Elora Dabija e Michela Metozzi dello staff tecnico del Valtiberina Tennis a cui sono state poi aggiunte due promesse del vivaio quali Chiara Bruschi del 2004 e Lucy Bianconi del 2007. Queste quattro tenniste sono state confermate anche per la nuova stagione in cui la squadra potrà fare affidamento sull’importante rinforzo della ventenne alessandrina Alessia Bellotti che, reduce da una stagione in A2 con la Società Canottieri Casale, porrà ora la propria racchetta al servizio del circolo biturgense.

Oltre alla prima squadra femminile, il Valtiberina Tennis sarà atteso anche dal ritorno in campo delle formazioni maschili giovanili nelle prime fasi a gironi dei campionati regionali. Il compito di rompere il ghiaccio sabato 25 marzo spetterà all’Under16 “B” che giocherà tra le mura amiche contro l’Us Campaldino di Poppi e all’Under18 che sfiderà il Cc Tennis Il Gorinello di Campi Bisenzio, poi sabato 1 aprile sarà la volta dell’Under16 “A” che farà visita ai coetanei del Tennis Giotto “C”. Il prossimo fine settimana verrà arricchito domenica 26 marzo anche dai primi turni di serie D3 con le trasferte delle due squadre del Valtiberina Tennis sui campi del Tc Castiglionese “B” e dell’At Bibbiena. «Rivolgiamo il nostro augurio a tutti i tennisti e le tenniste che rappresenteranno il Valtiberina Tennis nei diversi campionati regionali - commenta il presidente Carmelo Gambacorta. - Le maggiori attenzioni saranno necessariamente orientate verso la nostra punta di diamante, la prima squadra femminile, che farà affidamento su un gruppo di atlete cresciute nel vivaio che potranno mettersi alla prova in un campionato di altissimo livello e da cui attendiamo nuove soddisfazioni e nuove emozioni dopo i Play Off per la B2 raggiunti nella prima stagione in C».