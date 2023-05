Pistoiese, playoff amari: il Corticella espugna 2-1 il ‘Melani’ ed elimina gli arancioni

Pistoia, 14 maggio 2023 – Dopo la dolorosa retrocessione tra i dilettanti dello scorso anno, la Pistoiese a gestione teutonico avellinese finisce male anche l’attuale annata sportiva.

Persa la promozione tra i professionisti col secondo posto nel campionato di serie D alle spalle della Giana Erminio, la squadra arancione affonda, restando in dieci unità, nella semifinale degli inutili playoff di categoria: è ancora il Corticella a far fuori i pistoiesi, battendoli col punteggio di 2-1, lo stesso con cui li avevano superati in Emilia durante la stagione regolare.

È il Corticella a fare la partita, con la Pistoiese, demotivata e poco brillante nei suoi uomini migliori, ad attendere. Al 4’ ci prova il futuro juventino Di Biase, con un tiro dalla distanza. Al 10’ è Mambelli a tentare la via del gol, con un colpo di testa sottomisura sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 12’ conclusione di Oubakent, con pallone deviato sul fondo. Al 14’ stacca di testa Di Biase, con la sfera che termina di poco fuori. Alla mezz’ora è Valentini a bloccare una pericolosa incursione di Campagna, lanciato a rete.

Al 35’ azione personale di Di Biase, che arriva al tiro con un diagonale dalla sinistra che si perde a fondo campo. Al 42’ è abile Valentini a sventare la minaccia, con un bel colpo di reni su una conclusione da fuori: palla in angolo. Sul tiro dalla bandierina, Chamgui colpisce la parte esterna della traversa.

Ripresa sulla falsariga della prima frazione di gioco. Al 7’ Valentini evita la capitolazione dei suoi, con una bella deviazione a mano aperta. Al 9’ Caponi pesca, direttamente da angolo, Biagioni, che di testa non trova il colpo vincente.

Al 10’ il vantaggio degli ospiti: Farinelli mette al centro, ove Menarini trafigge l’estremo difensore arancione. Al 12’ il raddoppio dei bolognesi: Menarini batte un angolo dalla sinistra, trovando l’incornata decisiva di Trombetta. Al 17’ Corticella vicino al terzo gol con Oubakent, ma la Pistoiese si salva in corner. Al 38’ Boccardi supera Bruzzi sul primo palo, riaprendo la partita. Al 42’ ci prova ancora Boccardi, direttamente su calcio piazzato. Al 50’, infine, Oubakent mette alla frusta Valentini, che devia il pallone in angolo.

Si chiude il sipario sulla stagione 2022-23, quella che avrebbe dovuto vedere il ritorno degli arancioni nel calcio professionistico.

TABELLINO PISTOIESE – CORTICELLA 1-2 PISTOIESE (4-3-1-2): Valentini; Vassallo, Biagioni, Davì, Arcuri; Sighinolfi (19’ st Florentine), Caponi (31’ st Ennasry), Mehic; Andreoli (19’ st Boccardi); Di Biase (23’ st Martic), Barzotti (35’ st Barbuti). A disposizione: Urbietis, Basani, Benacquista, Avdillari. Allenatore: Falasca. CORTICELLA (4-3-3): Bruzzi; Mambelli (43’ st Tcheuna), Chamgui, Cudini, Ercolani; Campagna (20’ st Sadek), Menarini, Marchetti (41’ st Salvatori); Oubakent, Trombetta (31’ st Leonardi), Farinelli (23’ st Larhrib). A disposizione: Cinelli, Bonetti, Casazza, Bonfiglio. Allenatore: Miramari. ARBITRO: Vailati di Crema. MARCATORI: 10’ Menarini, 12’ Trombetta, 38’ st Boccardi. NOTE: pomeriggio plumbeo. Espulso: 20’ st Davì per somma di ammonizioni. Ammoniti: Sighinolfi, Di Biase, Mambelli. Angoli: 5-13. Recupero: 1’, 5’. Gianluca Barni