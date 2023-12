Il Museo del Calcio devolve l’incasso del fine settimana dell’Immacolata alla biblioteca “Terzani” di Campi Bisenzio

Firenze, 6 dicembre 2023 – L’intero incasso del Museo del Calcio del prossimo fine settimana dell’Immacolata, da venerdì 8 a domenica 10 dicembre, verrà devoluto alla biblioteca ‘Tiziano Terzani di Campi Bisenzio.

Il sostegno alla biblioteca ‘Tiziano Terzani’ di Campi Bisenzio era già stato annunciato qualche settimana fa, a pochi giorni di distanza dall’alluvione che ha devastato parte della Toscana. Per venire incontro ad una realtà molto vicina per gli obiettivi culturali che si pone – e che ha subìto la perdita di 80.000 libri su 100.000 all’inizio di novembre - il Museo del Calcio ha preso questa iniziativa.

Nel fine settimana in questione, il museo seguirà il consueto orario continuato di apertura e cioè dalle ore 10 alle ore 18. Si ricorda che per i concomitanti lavori di ristrutturazione all’esterno, si potrà effettuare l’accesso al Museo del Calcio dal cancello – con passo carrabile - posto accanto all’ingresso principale, su viale Palazzeschi.

Si consiglia di telefonare allo 055 600526 in caso di visita, per essere così accompagnati dallo staff dentro al museo. Per ulteriori informazioni, è anche possibile scrivere all’indirizzo e-mail [email protected].