E poi c'è Tommaso in panchina: il vice è già... in famiglia!

Una testa pensante in campo, una testa pensante in panchina. I Della Rosa sono due: Gianluca playmaker e capitano, Tommaso uno dei vice di Nicola Brienza. Ex giocatore anche lui, anche se per un brevissimo lasso di tempo, la gavetta da tecnico è stata in linea con quella di tanti altri colleghi: con l’Under 18 ha conquistato il prestigioso traguardo della semifinale di Next Gen Cup, e poi con Montale in C Gold. Nulla di più bello però che arrivare in Serie A con la squadra della propria città: «Per me è una grande emozione – ha ammesso Tommaso Della Rosa –. A questo ci aggiungo il lavoro portato avanti con uno staff coeso e affiatato, per questo è davvero tutto bellissimo. Per quanto mi riguarda, non vedo già adesso l’ora di ripartire per salutare vecchi e nuovi giocatori, per iniziare a prepararsi al confronto con le altre realtà di Serie A. Ci tengo a ringraziare Nicola Brienza e Marco Sambugaro per la fiducia concessa e voglio citare, allo stesso modo, il ruolo fondamentale del resto del o staff tecnico e medico perché è un gruppo davvero molto unito e tutti siamo pronti per giocarcela nella massima serie». Bisticci con il fratello per qualche direttiva non seguita sul parquet? Per ora non sono state segnalate. L'importante comunque è mantenere la stessa struttura, la stessa ossatura. Poi se questo coincide anche con un grado vicinissimo di parentela e funziona, perché non proseguire?