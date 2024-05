"Argentini in testa: Beltran e Nico Gonzalez i protagonisti dei gol viola in Conference League"

Beltran e Nico Gonzalez su tutti, i gol viola in Conference League sono una questione argentina. Sono loro due infatti i migliori marcatori della Fiorentina in questa edizione. Sia Beltran che Nico sono a quota 4 gol, con una differenza: il classe 2001 ha segnato tutte le sue reti tra girone e fase a eliminazione diretta, mentre l’ex Stoccarda ha segnato due volte nel playoff. Dopo gli argentini ci sono tre giocatori a quota 3 reti: Nzola, Barak e Ranieri, colpisce la presenza del difensore che spesso si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto. In questa Conference League la Fiorentina ha segnato con 12 marcatori diversi, 5 in più rispetto all’Olympiakos, che però ha il capocannoniere della competizione (El Kaabi, con 10 gol).