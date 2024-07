Gastronomia e moda. Una serata esclusiva ’Punti di rosè’ e le eccellenze locali

“Punti di rosè” è moda ed enogastronomia che trasformerà Bibbona in un evento esclusivo venerdì 5 luglio dalle 19. Al centro della serata si vedranno due realtà bibbonesi collaborare insieme grazie alla sfilata della nuova capsule collection by FV Boutique durante la cena servita da Punti di vista, accompagnata da vini di eccellenza italiana quali Berlucchi Franciacorta e Caccia al Piano Bolgheri. Caratterizzata letteralmente da una sfilata di sapori e da una sfilata di abiti, quella di “Punti di rosè”, nasce dalla volontà di quattro ragazze dallo spirito imprenditoriale, giovanile e innovativo che desiderano realizzare qualcosa di unico, elegante e importante nel centro storico del piccolo borgo di Bibbona in cui hanno aperto le loro attività. Da una parte, infatti, abbiamo le sorelle Giulia e Chiara Greco di Punti di vista che poco più di un anno fa hanno aperto il loro b&b wine & food experience e dall’altra ci sono Federica Delogu e Valentina Ulivieri di FV Boutique che dal 2019 il loro negozio è considerato un punto fermo della sartoria locale.

I colori dei piatti proposti saranno il filo conduttore della serata che vedrà sfilare in coordinato abiti da cerimonia, ma il dress code richiesto sarà un tocco di rosa proprio per il rosè pensato come conclusione sensoriale della cena e unica bollicina prodotta a Bolgheri. Infatti Caccia al Piano ha un rosè come primo Metodo Classico prodotto nel territorio Bolgherese: Syrah e Merlot, in una versione inedita che ha piacevolmente sorpreso. Territorio, vitigno, clima, esperienza e fantasia sono i riferimenti di questa nuova emozionante avventura vinicola. Il menù di pesce studiato e preparato per l’occasione sarà i accompagnato da vini abbinati alle pietanze, iniziando col Satèn ’61 di Berlucchi per l’aperitivo, proseguendo col Vermentino Grottaia per l’antipasto, il bianco Lungocosta per il primo e il Cap rosè (tutti di Caccia al Piano) per il secondo. E per concludere, il dessert in show cooking sarà affiancato da un cocktail a base Berlucchi. Piazza della Rocca di Bibbona sarà riservata ai partecipanti dell’evento, arredata da un elegante allestimento e da una cornice floreale grazie a Vivai Mastromonaco, con accompagnamento musicale di voce e chitarra di Nina Larocca e Gaia Radi, servizio fotografico di Alessio Nobili e video di Emerson Ferri. Inoltre, sarà presente come madrina dell’evento Irene Criscuolo, fashion blogger di Cecina, che vestirà un abito realizzato su misura per lei e per l’occasione proprio da FV Boutique.

Il costo dell’evento è di 90 euro a persona e la prenotazione è obbligatoria telefonando al 340 0628792 o al 346 7783368.