Un’offerta sempre più ricca. Sarà un’estate all’insegna del divertimento e della crescita

Un’estate all’insegna del divertimento e della crescita personale. Sono 21 i centri estivi lucchesi a disposizione per i giovani e le loro famiglie. Con l’arrivo dell’estate, l’amministrazione comunale è pronta ad offrire un’opportunità straordinaria ai giovani della città. Anche quest’anno, il Comune rinnova l’appuntamento con i centri estivi, dedicati a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

Spazi di crescita, apprendimento e socializzazione, che ogni anno garantiscono a famiglie e giovani divertimento e non solo. Dal mese di giugno fino a settembre, i ragazzi avranno l’opportunità di partecipare a una vasta gamma di attività, dal nuoto alle passeggiate all’aria aperta, grazie a 21 diversi organizzatori accreditati (l’elenco nella pagina che segue).

Ogni centro offre programmi specifici che spaziano dallo sport alle arti, dalla natura alla tecnologia, permettendo ai partecipanti di scoprire nuove passioni e sviluppare le proprie capacità in un ambiente sicuro e stimolante.

Per agevolare la partecipazione e sostenere le famiglie, l’amministrazione ha confermato anche quest’anno i voucher economici.

Questi voucher coprono parzialmente o totalmente i costi di iscrizione per un periodo minimo di due settimane, anche non consecutive. Le famiglie con un ISEE fino a 20.000 euro possono beneficiare di un contributo massimo di 180 euro, mentre quelle con un ISEE tra 20.000 e 30.000 euro riceveranno un massimo di 110 euro. La procedura per richiedere i voucher è stata semplificata e deve essere completata esclusivamente online.

Le famiglie interessate devono collegarsi al sito del Comune di Lucca e seguire il percorso indicato per presentare la domanda entro il 2 giugno. Questa misura è pensata per garantire un accesso equo e facilitato alle opportunità estive, riducendo l’onere economico per le famiglie. I centri estivi non sono solo un’occasione di svago per i bambini, ma rappresentano anche un importante sostegno per le famiglie durante i mesi estivi.

Permettono ai genitori di conciliare meglio le esigenze lavorative con quelle dei figli, offrendo un ambiente sicuro e stimolante dove i bambini possono socializzare, imparare nuove abilità e divertirsi.

L’iniziativa dei centri estivi rappresenta da anni un’opportunità imperdibile per i giovani di trascorrere un’estate all’insegna del divertimento, dell’apprendimento e della socializzazione.

La varietà di attività proposte è tale da soddisfare le esigenze e i gusti di tutti.

Rebecca Graziano